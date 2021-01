Hatem Zaara: La Banque centrale de Tunisie peut jouer le rôle du FMI

L’expert financier, Hatem Zaara a confirmé aujourd’hui, mardi 19 janvier 2021, lors de son intervention dans le programme Expresso, qu’à la suite de l’annonce de l’intention de former l’Association des Experts Monétaires du Maghreb pour parrainer l’Union des Banques du Maghreb créée en 2019, une nouvelle étape dans cette construction vient d’être entamée. Cette dernière se manifeste à travers l’organisation du premier concours annuel des traders sur le marché des changes maghrébin.

L’invité d’Expresso a indiqué que cet événement verra la participation de 40 professionnels travaillant dans les salles de change des pays du Maghreb, soulignant que ledit concours durera une semaine, via une plateforme tunisienne qui permet de vivre sur le marché, où chaque candidat pourra disposer de toutes les données qu’il possède. Hatem Zaara a déclaré en outre que l’une des priorités les plus importantes de cette compétition est de consacrer la dimension maghrébine qui a de fortes chances d’être établie.

« L’objectif de ce concours est d’établir un marché des changes maghrébin et un marché monétaire maghrébin dans lesquels les devises et les monnaies locales sont échangées entre les banques maghrébines » a expliqué l’expert financer.

Dans un autre registre, Hatem Zaara a expliqué que la Banque centrale de Tunisie devrait assumer la tâche de financer le déficit budgétaire de l’État, et jouer le rôle du Fonds monétaire international à cet égard, précisant: « La Banque centrale peut jouer un rôle du banquier qui accorde des prêts et ce, selon certaines conditions, une étude préalable ainsi qu’un programme spécifique. »

L’invité d’Expresso a souligné que ce rôle nécessite de nouveaux mécanismes et une législation différente afin que la Banque centrale puisse contrôler l’utilisation des fonds, disposer de plus de pouvoir ainsi que pour augmenter les fonds qui seront alloués pour financer le déficit budgétaire de l’État.

