Hakim Ben Hamouda : Le rééchelonnement des dettes par le Club de Paris est une expérience douloureuse

Intervenant sur la question de l’endettement de la Tunisie, l’ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hamouda a indiqué, sur les ondes de radio Express FM, lundi 2 novembre 2020, que le rééchelonnement des dettes d’un pays est une expérience difficile, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Il a ajouté qu’il a eu l’occasion de participer à ce type d’opération pour le compte de pays africains et dans le cadre du Club de Paris, et que cela l’a beaucoup affecté. « Je me rappelle très bien comment les discussions avec les bailleurs de fonds prenaient une tournure agressive et ferme et comment ils essayer d’intervenir dans des décisions souveraines et indépendantes. C’est pourquoi, à mon avis, je pense que le ministère de l’Economie tunisien et la Banque Centrale doivent s’unir afin de trouver une éventuelle sortie de crise et éviter au pays de se retrouver dans pareille situation » a expliqué Hakim Ben Hamouda.

Dans le cadre de la réflexion sur les solutions, l’ancien ministre des Finances a proposé la suspension de nouvelles dépenses de l’Etat jusqu’à 2021, hormis les dépenses concernant l’investissement et la compensation sociale. Aussi, une autre proposition a été faite dans ce même cadre et qui concerne la révision des mécanismes d’application du dispositif de garantie au profit des entreprises sinistrées auprès des banques de la place. En outre, il est question de l’accélération des investissements de l’Etat, sachant que depuis 3 ans, il existe une loi économique qui permet de la faire à travers notamment la suppression de certaines procédures administratives. « Cette loi est ballotée au sein de l’Assemblée des représentants du peuple et n’a toujours pas fait l’objet d’une plénière » a regretté Hakim Ben Hamouda.

