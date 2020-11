Hakim Ben Hamouda: Il n’est pas possible de vivre avec de l’endettement

L’expert en finances et ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hamouda est intervenu, sur les ondes de radio Express FM, vendredi 27 novembre 2020, indiquant, en ce qui concerne la Loi de Finances rectificative 2020, que les répercussions du financement par la Banque centrale, sur les grands équilibres macro-économiques ainsi que l’inflation seront désastreux. « Le taux du déficit budgétaire, estimé à 11,4% dans la LF rectificative, posera d’importantes complications au niveau des relations de la Tunisie avec ses partenaires internationaux » a ajouté Hakim Be, Hamouda.

Par ailleurs, l’ancien ministre des Finances a expliqué que les prochaines négociations avec le FMI vont être très difficiles et compliquées à cause des 11,4% de déficit. S’y ajoute la sortie sur les marchés étrangers qui se caractérise également par une grande complexité. « Il faut d’abord mettre de l’ordre dans les finances publiques avant d’entamer ces deux étapes cruciales » a souligné Hakim Ben Hamouda avant d’ajouter qu’il n’est pas possible de vivre avec de l’endettement et qu’une stabilisation est plus que jamais requise.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/826195348217596