Hakim Ben Hamouda : Il faut tenir compte que de l’aspect positif de l’état d’urgence économique

Invité sur le plateau de l’émission Expresso du lundi 2 novembre 2020, L’ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hamouda a qualifié la situation économique actuelle de dangereuse qui requiert un traitement sérieux et ferme. Il a ajouté que la Tunisie connait un repli économique inédit de l’ordre de -7% selon le FMI, mais qui selon ses estimations pourra atteindre les -10% d’ici la fin de l’année 2020. « La deuxième vague de la pandémie du Covid-19 aura des répercussions dangereuses sur le tissu économique. C’est pourquoi, j’ai proposé l’initiative de l’état d’urgence économique » a expliqué Hakim Ben Hamouda.

Dans le même propos, l’ancien ministre des Finances a indiqué que sa proposition a été formulée avant le conflit survenu entre le gouvernement et la Banque Centrale de Tunisie. « Il ne faut pas tenir compte de l’aspect négatif de l’état d’urgence économique mais plutôt de l’aspect positif. Ce dernier se décline à travers une mobilisation particulière de toutes les forces économiques, politiques et sociales afin de sortir de la crise et trouver des solutions » a poursuivi Hakim Ben Hamouda.

Nadya Bchir

