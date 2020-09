Haithem Zned : La Douane a vendu pour 89 MDT de marchandises saisies en 2020

Le porte-parole de la Douane tunisienne, Haithem Zned est intervenu au micro de radio Express FM, lundi 28 septembre 2020, à propos des recettes des services douaniers et qui ont été au titre de l’année 2020, de l’ordre de 4529 millions de dinars. A ce titre, il a précisé que ce chiffre a été impacté par la crise du Covid-19 et notamment le confinement, accusant ainsi une baisse de 15%; les recettes douanières se sont établis en 2019 à hauteur de 5341 millions de dinars.

Haithem Zned a expliqué que lesdites recettes proviennent des taxes et impôts sur les transactions d’import et export ainsi que des pénalités sur les opérations de contrebande et celles d’importation ou d’exportation sans déclaration. « Les pénalités peuvent aller de 1 jusqu’à 5 fois la valeur de la marchandise saisie, objet de l’opération commerciale » a précisé Haithem Zned.

Egalement, le porte-parole de la Douane expliqué que la marchandise saisie fait par la suite l’objet d’une vente aux enchères dont les recettes alimentent directement les caisses de l’Etat. A titre d’exemple, Haithem Zned évoque les recettes effectuées dans le cadre de vente de marchandises saisies et qui ont été, en 2019, de l’ordre de 125 millions de dinars. Ce montant s’est établi à hauteur de 89 millions de dinars pour la période des huit premiers mois de 2020.

Nadya Bchir