Habib Karaouli : Le traitement du dossier de la BTK dénotera du sérieux du gouvernement Mechichi !

Le PDG de la CAP Bank, Habib Karaouli est intervenu au micro de radio Express FM, dans le cadre de l’émission Ecomag, à propos de l’affaire BTK (Banque tuniso-koweitienne) dont les parts de la Banque Populaire et Caisse d’Epargne ont été rachetées par l’Etat tunisien. Notant que les états financiers de la BTK sont mauvais avec une note de possible insolvabilité, la question se pose quant à la pertinence de l’opération de rachat des parts de la BPCE. Habib Karaouli a expliqué à cet effet, que les problèmes au sein de la BTK ont survenu depuis quatre années, accusant des résultats négatifs avec des pertes de l’ordre de 160 millions de dinars à fin 2019. Aujourd’hui la BTK se trouve dans une situation critique, en l’absence de l’intervention de l’Etat auprès de la BPCE afin de l’inciter à réagir et trouver les solutions appropriées et au moment opportun.

Dans le même cadre, Habib Karaouli a indiqué que l’Etat tunisien a racheté les parts pour un euro symbolique sans disposer d’une stratégie précise ni de vision claire du devenir de cette banque. Il a expliqué en outre qu’en 2019, le ministre des Technologies de l’information a présenté une demande auprès du chef de gouvernement afin de lui notifier que la Poste est prête à acquérir ladite participation au sein de la BTK. Jusqu’à aujourd’hui, aucune réponse n’a été réceptionné à ce sujet. En outre, une demande de création d’une banque postale est déposée au sein de la Banque Centrale de Tunisie. Habib Karaouli met, à ce titre, en exergue l’importance de créer une banque postale en l’occurrence au niveau de l’amélioration du taux de bancarisation qui n’est actuellement que de 35% seulement. Une banque postale aidera également à améliorer l’intégration de certaines catégories de citoyen grâce à son réseau d’agence, le plus important de tout le pays avec 1055 agences.

Aujourd’hui, il y a deux choix : soit choisir de créer une banque postale à partir des participation de la BTK, ce qui pourrait bien faciliter les choses. Soit créer nouvellement la banque postale. Habib Karaouli a estimé qu’il s’agit d’un dossier brûlant et de surcroît prioritaire pour le gouvernement Mechichi et qui dénotera, par la même, du sérieux de ce gouvernement. Le traitement de ce dossier est d’autant important qu’il symbolique de ce que fera le gouvernement afin de solutionner ce type de problèmes. Habib Karaouli a indiqué que Hichem Mechichi a l’opportunité de transformer une mauvaise affaire en une bonne affaire pour le pays, en choisissant justement de mettre en place la banque postale à partir des participations de l’Etat dans la BTK.

Nadya Elsabbagh