Habib Karaouli: Il sera très difficile pour la Tunisie de sortir sur le marché international dans ces circonstances

Le directeur général de Cap Bank, Habib Karaouli a déclaré aujourd’hui, mardi 02 février 2021, au micro de radio Express FM, au sujet des déclarations du ministre des Finances, relatives à la possibilité de sortir sur le marché financier international en 2021 avec une garantie d’un milliard de dollars, qu’il est très difficile dans les circonstances actuelles que cette sortie puisse se faire ne serait-ce que d’un milliard de dollars.

L’invité l’Ecomag a indiqué qu’il n’y a pas de décision du gouvernement américain de prendre cette garantie. Et de poursuivre que le Fonds monétaire international avait demandé au gouvernement tunisien de conclure un contrat social qui renferme l’accord de toutes les parties sociales et de la société civile ainsi que l’approbation des créanciers.

Habib Karaouli a expliqué que la signature de la Tunisie n’a plus la même valeur pour le Fonds monétaire international car il considère que la Tunisie a signé de nombreux accords similaires et ne les a pas mis en œuvre et n’a pas honoré ses engagements. Il a déclaré: « Nous n’avons pas fait notre devoir en matière de pression et de rationalisation des dépenses publiques. »

En outre, Habib Karaouli a indiqué que la déclaration du ministre des Finances était une sorte d’optimisme et de réconfort pour l’opinion publique, mais il y a des limites à cet égard, soulignant qu’en 2021, il y a 16 milliards de dinars à payer.