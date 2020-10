Habib Haj Gouider : Je quitte la BNA après avoir réalisé un petit miracle!

Le PDG de la banque BNA et président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers, Habib Haj Gouider a été l’invité de l’émission Expresso sur les ondes de radio Express FM, jeudi 1er octobre 2020, afin de parler de la situation de la banque et d’annoncer quelques chiffres.

Habib Haj Gouider a indiqué que tous les indicateurs de références de la banque ont connu une grande amélioration en plus d’une avancée culturelle en ce sens que la BNA est devenue une banque qui fonctionne avec des structures telles que le comité des crédits, le comité de l’audit, le comité de direction etc. « Nous avons instauré une grande réorganisation en 2017 ayant fait de la BNA une banque qui répond à tous les standards des banques privées de la place » a ajouté Habib Haj Gouider soulignant que le contrat programme étalé sur 5 ans pour la restructuration de la banque a enregistré de belles avancées.

L’invité d’Expresso a déclaré qu’aujourd’hui, la BNA a réalisé des objectifs inattendu aussi bien au niveau des ratios que celui de l’organisation. Il a ajouté en outre, qu’au cours de la période en question, la banque a enregistré un niveau de provisionnement de 750 millions de dinars sans recours à une capitalisation de l’Etat. Autres chiffres évoqués par le PDG de la BNA, les fonds propres qui ont dépassé les 1500 millions de dinars, ainsi que le résultat réalisé par la banque qui est de l’ordre de 200 millions de dinars. Habib Haj Gouider a annoncé qu’il a demandé auprès de l’ancien ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la BCT, de finir son mandat actuel sans qu’il ne soit renouvelé. « Je veux quitter la BNA dans une logique d’avancée de transformation et sur un résultat positif! Nous avons réalisé un petit miracle au sein de la banque et cela a été fait avec les mêmes personnes sans qu’aucun nouveau recrutement ne soit fait! Cela peut même fait l’objet d’un enseignement! » a poursuivit le PDG de la BNA.

Interview :Habib Haj Gouider, président de l' Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers (APTBEF)et PDG BNA#Expresso Publiée par Express FM sur Mercredi 30 septembre 2020

Nadya Bchir.