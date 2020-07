Gouvernance des entreprises publiques: échec de la réunion de négociation entre UGTT et gouvernement

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé l’échec de la réunion de négociation avec le gouvernement, tenue ce mercredi 08 juillet 2020, concernant le projet de loi déposé à l’ARP relatif à la gouvernance des contributions, entreprises et établissements publics.

La centrale syndicale a fait savoir que la délégation syndicale a fait part de son opposition à la à la formule du projet de loi présenté par le gouvernement qui « permet la vente totale ou partielle des établissements publics », considérant que le gouvernement s’est rétracté, via ce projet de loi, des accords précédents, surtout celui du 22 octobre 2018 et que ledit projet est contraire aux déclaration du chef du gouvernement et du ministre chargé de la Fonction publique et de la lutte la corruption.

