Ghazi Majbri: Le tourisme médical rapporte à la Tunisie 2500 millions de dinars

Le président de la Chambre nationale des syndicats de soutien aux activités et services de santé en Tunisie, Ghazi Majbri, a déclaré, jeudi 4 février 2021, que la Chambre regroupe toutes les institutions et professionnels qui travaillent dans le secteur de la facilitation et de l’encadrement des étrangers. Il a ajouté qu’il existe un secteur spécialisé dans le transport aérien pour les patients, représentant environ 60 avions ambulanciers entrent en Tunisie, transportant des patients étrangers.

Ghazi Majbri a souligné qu’il existe un secteur spécialisé dans la résidence médicale, et ce sont des centres de convalescence, indiquant que ces entreprises fonctionnent sans cadre juridique en raison du manque de cahier des charges, il s’agit d’un grand secteur déclinant des investissements importants.

L’invité d’Expresso a indiqué qu’il existe un autre secteur qui comprend la Chambre nationale des syndicats pour soutenir les activités et les services de santé, qui est le secteur de l’utilisation des technologies de l’information en médecine. Il a en outre souligné que le tourisme hospitalier rapporte à la Tunisie 2500 millions de dinars.