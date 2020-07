Ghazi Chaouachi appelle Kais Saied à intervenir avant d’atteindre le chaos

Le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Ghazi Chaouachi, a affirmé que « des sages » tentent de pousser vers la résolution de la crise politique, indiquant que ces « sages » existent dans tous les partis politiques et toutes les organisations nationales.

Il a, également, souliogné, dans une déclaration au journal Assabah dans son édition de ce mercredi 15 juillet 2020, que la plus grande partie pouvant jouer un rôle déterminant dans cette crise n’est autre que le Président de la République, Kais Saied, «protecteur de la Constitution et symbole de l’unité de la Tunisie et des Tunisiens ».

Dans ce cadre, Chaouachi a appelé Saied à intervenir avant d’atteindre un état de chaos entre les partis politiques et les citoyens.