Ghazi Ben Ahmed: La Tunisie n’a pas su tirer profit de l’Euromed

Le directeur de l’Initiative méditerranéenne pour le développement, Ghazi Ben Ahmed a affirmé, ce vendredi 27 novembre 2020, que ce partenariat euro-méditerranéen en matière de commerce, de déplacement et d’open Sky, n’a pas atteint ses objectifs, 25 ans plus tard.

Ghazi Ben Ahmed a ajouté: « L’un des principaux objectifs de l’Euromed était de réduire la différence économique entre les rives nord et sud de la Méditerranée, mais cela n’a pas fonctionné, et ce, pour de nombreuses raisons. Peut-être que ce sont les politiques n’ont pas réussi« .

L’invité d’Ecomage a expliqué que la Tunisie ne savait pas comment exploiter la conférence et se positionner sur le marché européen par rapport à la Roumanie et à la Turquie. Ces deux pays savaient comment y accéder et y développer leurs exportations, contrairement à la Tunisie.

Il est à noter que le partenariat euro-méditerranéen, ou processus de Barcelone, a débuté en 1995 à travers la conférence euro-méditerranéenne de Barcelone, proposée par l’Espagne et organisée par l’Union européenne pour renforcer ses relations avec les pays riverains de la Méditerranée en Afrique du Nord et en Asie occidentale.

