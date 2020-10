Gaz : La crise du coronavirus impacte le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien à travers la Tunisie

Le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien, a baissé d’une façon significative, ces derniers mois, à cause de la pandémie du coronavirus, selon l’Observatoire national de l’énergie et des mines (ONEM).

La pandémie qui a touché l’Europe et notamment l’Italie, a impacté fortement, la demande de l’énergie et par conséquent la quantité de gaz qui transite de l’Algérie vers l’Italie, via la Tunisie.

Néanmoins une petite amélioration a été observée durant les mois de juillet et août 2020, constate le dernier rapport mensuel sur la conjoncture énergétique en Tunisie, de l’Observatoire.

» Les achats du gaz algérien ont baissé de 6%, entre les 8 premiers mois de 2019 et les 8 premiers mois de 2020, pour se situer à 2010 ktep et ceci à cause du ralentissement économiques après les mesures de confinement ».

Les achats ont baissé en cumul, en avril, pour la première fois en 2020, à cause de la pandémie de coronavirus, indique le rapport.

Néanmoins, même si les quantités importées étaient en hausse auparavant, le taux d’évolution a commencé à baisser à partir du mois de février 2020. Ainsi les achats sont passés d’une hausse de 12% en janvier 2020 à 10% à fin février, à 5% à fin mars 2020 pour baisser ensuite de 7% à fin avril, 5% respectivement à fin mai et fin juin 2020, 7% à fin juillet et 6% à fin août. D’ailleurs, les achats ont baissé courant le mois d’août 2020, par rapport à août 2019, de 4%.

EFM/TAP