Gafsa: l’appareil PCR en panne depuis 4 jours!

Au laboratoire Covid19 à Gafsa, un état de panique et d’angoisse sévit chez les citoyens demandeurs de dépistage du Coronavirus, selon notre correspondant Hafedh Trabelsi.

Et pour cause, une pièce de l’appareil PCR est en panne depuis 4 jours. Le cumul des prélèvement augmente de jour en jour et le débit des prélèvement dépasse de loin ce qui a été envisagé, à cause, notamment, de la grande affluence des Tunisiens résidents à l’étranger qui s’apprêtent à rentrer dans leurs pays de résidence.

Photo d’illustration