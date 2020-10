Gafsa :la grogne des citoyens…

Ils étaient nombreux ce matin à laisser entendre leurs voix en se mobilisant dans le centre nephralgique de la ville. Et pour cause, le silence radio des responsables face à la situation sanitaire détériorée :arrêt de l’activité du laboratoire COVID 19, l’absence d’un centre d’hébergement des patients positifs et un circuit COVID 19 qui peine à se mettre en place.

Il est à rappeler que le ministre de la santé publique a recommandé de transformer le service de médecine interne en circuit covid, laquelle décision a soulevé un tollé dans les rangs du personnel exerçant toutes fonctions confondues.

Hafedh Trabelsi