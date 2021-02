Les Etats-Unis, frappés par une vague de froid intense

L’électricité était progressivement rétablie mais des centaines de milliers de foyers étaient toujours privés de courant jeudi matin aux Etats-Unis, frappés par une vague de froid intense qui s’étendait sur de vastes portions du pays et devrait durer jusqu’au week-end.

La masse d’air froid venue de l’Arctique commence à se dégager mais les températures glaciales devraient se maintenir, selon les météorologues du National Weather Service (NWS).

« Des records de froid (…) pourraient être enregistrés dans le Sud-Central des Etats-Unis jusqu’à samedi matin », indique le NWS. « Les plaines et la vallée du Mississippi peuvent s’attendre à des températures quotidiennes entre 20 et 30 degrés sous la normale. »

Les météorologues avaient indiqué mercredi que plus de 100 millions d’Américains du Midwest étaient concernés par des avis de tempêtes hivernales de gravité diverse.

Jeff Zients, le coordinateur de la lutte contre le Covid-19 de la Maison Blanche, a indiqué que le froid affectait la campagne de vaccination, obligeant à fermer des sites.

Le président Joe Biden a de son côté dû repousser à vendredi une visite, prévue jeudi, dans une usine Pfizer produisant des vaccins à Kalamazoo, dans le Michigan.

Coupures d’électricité



Plus d’une trentaine de décès liés au mauvais temps hivernal ont été recensés à travers le pays selon les médias américains, et les autorités ont exhorté les Américains à la prudence.

Au Texas, les compagnies d’énergie ont enchaîné les coupures partielles depuis le week-end dernier, afin d’éviter la surchauffe de tout le système en raison de pics de demande.

L’entreprise qui gère le réseau de distribution de l’Etat, ERCOT, a indiqué mercredi avoir rétabli l’électricité à environ 1,6 millions de foyers. « Nous travaillons 24 heures sur 24 pour restaurer l’électricité pour les Texans », a déclaré le président de cette entreprise, Bill Magness, dans un communiqué.

Selon le site Poweroutage.us, qui recense les coupures de courant aux Etats-Unis, plus de 674.000 foyers et entreprises du Texas restaient sans électricité jeudi matin.

La pénurie d’électricité a été aggravée par l’arrêt de plusieurs centrales électriques au gaz et d’éoliennes, du fait des conditions glaciales.

La détresse était notamment visible mercredi à l’église Lakewood, dans la plus grande ville du Texas, Houston, où les habitants étaient nombreux à s’être réfugiés pour échapper au froid.

Parmi ceux-ci, David Hernandez, 38 ans, y a passé la nuit après une panne de son véhicule. « J’essayais de dormir dans la voiture mais il faisait juste trop froid. Tous les liquides se transformaient en glaçons donc c’était comme dormir dans un congélateur », a-t-il confié. « Je devais venir ici, je n’avais pas le choix. »

Les intempéries et le froid n’ont pas épargné les animaux. L’organisation de protection Primarily Primates, basée près de San Antonio et privée de courant depuis lundi, a rapporté mercredi la mort de 12 singes malgré les efforts des soignants pour tenter de garder les primates au chaud.

Beto O’Rourke, ancien candidat texan à la primaire démocrate en vue de la présidentielle de 2020, a jugé sur MSNBC qu' »il aurait été possible de se prémunir contre la plupart » de ces difficultés, assenant: « Le Texas n’est pas loin d’être un Etat défaillant. »

Enneigement record



Jusqu’à 73 % des Etats-Unis, hors Hawaï, Alaska et autres territoires non rattachés au continent, étaient recouverts de neige dans la nuit de mardi à mercredi, selon le NWS. Un record depuis le début de ces mesures, en 2003.

Et le Texas, habitué aux températures douces même en hiver, n’est pas en reste: un manteau blanc de 15cm d’épaisseur a recouvert la capitale Austin, un record depuis plus de 70 ans, et davantage de flocons pourraient s’abattre dans cet Etat les prochains jours, a prévenu le Weather Service.

Ce « spectaculaire coup de froid qui a frappé les Etats-Unis continentaux est lié à la combinaison d’un anticyclone arctique charriant des températures glaciales et d’une dépression très active avec des vagues de précipitations », avait expliqué le NWS lundi.

En dehors du Texas, des habitants ont aussi été privés d’électricité à travers l’Oregon (nord-ouest), la Louisiane (sud), le Mississippi (sud), le Kentucky (centre-est), l’Ohio (nord-est), la Virginie-Occidentale (est) et la Virginie (est), selon poweroutage.us.

Les conditions extrêmes ont également provoqué la formation de plusieurs tornades, dont une s’est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur le sud-est des Etats-Unis, en Caroline du Nord, tuant trois personnes et faisant dix blessés.

AFP