Fouad Ben Abdallah : Le 1,5 million de travailleurs informels recensé par l’INS est incorrect!

Le Directeur général de l’Inspection du travail, Fouad Ben Abdallah, a déclaré aujourd’hui, 22 septembre 2020, lors de son intervention dans le programme Ecomag, qu’au sein de son département, les obligations fiscales n’importent pas autant que les relations de travail, ajoutant que la législation nationale couvre l’ensemble des relations salariales. Il a ajouté que la notion d’économie non soumise à la législation ne doit pas être confondue avec les relations qui sont en marge de la législation, considérant que la couverture sociale pour un groupe de non-salariés n’est pas obligatoire. Cependant, dans le cas où il s’agit d’un employé salarié, il y a de ce fait, une relation salariale qui relève du Code de travail et de la sécurité sociale. S’ensuit que les salaires des employés doivent être déclarés.

Fouad Ben Abdallah a indiqué, par ailleurs, qu’il existe des problèmes avec l’administration tunisienne, et qui concernent essentiellement les intersections entre les différentes structures. Dans ce propos, il a souligné que l’Inspection du travail est en train de préparer une base de données en vue de remédier à cette situation. Le Directeur général de l’Inspection du travail a affirmé, en outre que le nombre annoncé par l’Institut national des statistiques relatif au nombre de travailleurs hors secteur formel est incorrect. Il a expliqué cette inexactitude du fait qu’il existe des bases de données de structures officielles non mises à jour, ce qui est à même d’induire en erreur et déformer les chiffres ainsi que les résultats des études. A noter que les chiffres émanant de l’INS font ressortir un nombre de travailleurs du secteur informel de l’ordre de plus de 1,5 million au titre du quatrième trimestre de l’année 2019, soit 44% du nombre total des travailleurs dans le pays.

Nadya Bchir