Forte baisse de la production et de la productivité non liée à la crise de Covid selon Walid Ben Salah

« Le taux de croissance économique négatif de l’ordre de -8,8% publié par l’INS est prévisible pour l’année 2020 et correspond aux prévisions faites par de nombreux experts ainsi que le FMI et la Banque Mondiale. Ce taux négatif est le résultat de fléchissement important enregistré dans plusieurs secteurs à l’instar du tourisme avec -50% environ, et le secteur du transport avec -23% » a indiqué Walid Ben Salah, expert-comptable dans le cadre de programme Expresso sur les ondes de radio Express FM, mercredi 17 février 2021.

L’expert-comptable a expliqué qu’en ce qui concerne certains autres secteurs économiques, tel que celui du phosphate et du pétrole, il était prévu qu’une relance soit constatée au cours de l’année précédente. Or, et en raison des mouvements sociaux, ces secteurs ont plutôt accusé des baisses.

« Aussi, le secteur des industries mécaniques et automobiles a connu une régression du fait qu’il soit très lié à la demande extérieure. Avec une récession de plus de 13%, ce secteur impacte de manière significative le taux de chômage eu égard au fait qu’il soit un secteur à forte employabilité » a souligné Walid Ben Salah.

Par ailleurs, l’expert-comptable a expliqué que la production a baissé considérablement et de manière générale, accompagnée d’une forte baisse de la productivité sans que cela ne soit lié à la crise du Covid. Cela dénote d’un problème structurel qui touche quasiment la totalité des secteurs économiques, a souligné Walid Ben Salah. Et de poursuivre que les tractations d’ordre politique n’ont fait que mettre de l’huile sur le feu et approfondir ainsi la crise économique.

Dans un autre propos, Walid Ben Salah a appelé l’INS à fournir la méthodologie suivie pour l’élaboration de leur note ainsi que de l’étouffer en vue d’obtenir une analyse plus fine. En effet, il a expliqué que s’il l’on se réfère à l’analyse faite en série, l’on se retrouvera avec un taux de croissance de -10% et non pas -8%.