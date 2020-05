Flat6Labs célèbre son Cinquième cycle et organise son premier Demo Day Virtuel

Communiqué de presse

Flat6Labs Tunis, a célébré, Mercredi 13 Mai, son 5ème cycle d’accélération en organisant son premier Demo Day virtuel, une première en Tunisie.

Lien pour revoir la cérémonie : https://demoday.flat6labstunis.com/

8 startups innovantes ont présenté leurs projets devant une audience de milliers de téléspectateurs constituée de personnalités issues de différents secteurs d’activités (investisseurs, entreprises, entités gouvernementales, médias, experts des technologies de l’information et de la communication), curieux de découvrir et engagés à soutenir les différents acteurs et startups de la Tunisie.

En partenariat avec TAEF, IFC, BIAT et Meninx Holding, Flat6Labs Tunis a investi depuis son lancement plus de 10 millions de dinars pour accompagner 36 startups, dans l’objectif d’insuffler une nouvelle dynamique de création d’entreprises au service de la croissance de l’écosystème tunisien, à travers des solutions et des applications innovantes.

Implanté dans 6 pays, le programme de Flat6Labs en Tunisie offre plusieurs tickets d’investissement allant jusqu’à 800 mille dinars. Il accueille des startups travaillant dans divers secteurs orientés vers l’innovation et l’économie du savoir, dont notamment l’éducation, l’énergie, les transports, les fintech, les green tech, les TIC, l’électronique et les solutions industrielles.

Au cours de ce 5ème cycle d’accélération qui a débuté au mois d’Octobre dernier, Flat6Labs Tunisia a accompagné les huit startups suivantes :

Auto-plus : Plateforme pour aider les particuliers et les concessionnaires à acheter et vendre leur voiture en ligne.

Junior Robotic Lab : Plateforme aidant les écoles à enseigner les concepts de base de la robotique et du coding.

Onboard : OnBoard aide les entreprises industrielles à transformer leurs manuels textuels en manuels 3D, immersifs et intelligents.

SeekMake : Plateforme en ligne qui met en relation les propriétaires de machines laser, CNC et imprimantes 3D avec les designers et utilisateurs finaux

Sghartoon : Application linguistique éducative destiné aux enfants qui détecte les signes précoces de dyslexie à l'aide d'un contenu interactif, de jeux et d'histoires.

Sqoin : Startup oeuvrant dans la Blockchain aidant les entreprises avec de nombreux micro-paiements à réduire considérablement les frais de transaction.

tn : Plateforme E-learning permettant aux entreprises d'offrir des formations en utilisant le dialecte local et le contenu d'experts pour acquérir des compétences du 21e siècle

Wantotrip : Plateforme de réservation de voyages qui relie des leaders de communautés et influencers avec leurs communautés à travers des voyages.

“Notre programme se renouvelle tous les six mois, pour offrir, chaque fois, à de nouveaux entrepreneurs tunisiens l’opportunité de bénéficier d’un investissement de 200.000 Dinars, d’un encadrement global et d’un accompagnement durant les différentes étapes de leur projet” affirme Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunis.

Flat6Labs Tunis et ses partenaires proposent ainsi aux porteurs de projet un programme de mentorat, un espace de travail commun ainsi que de nombreux autres avantages et privilèges, en prélude au financement des startups par des investisseurs externes au programme.

