Fin de la grève des juges et signature d’un accord avec le gouvernement

Anas Hammadi, président de l’Association tunisienne des juges, a annoncé aujourd’hui, vendredi 18 décembre 2020, lors d’une conférence de presse de l’association au siège du Syndicat des journalistes tunisiens, que la grève des juges a été levée et qu’un accord final a été signé par l’Association tunisienne des juges et le gouvernement a été trouvé. Cet accord garantit les droits des juges ainsi que la reconnaissance du statut du juge tunisien en tant que membre de l’autorité.

Anas Hammadi a ajouté qu’il y a un changement important opéré au niveau du système judiciaire, et qu’une nouvelle autorité judiciaire a été construite. Le président de l’association a appelé ses collègues à reprendre les postes à partir de lundi prochain, soulignant que l’accord sera également mis en œuvre à partir de la même date.

Le chef de l’Association des juges a ajouté que la levée de la grève résulte de la réponse à leurs demandes, qui sont:

1- Protection de la santé des juges et de leurs familles, désinfection des tribunaux et application du protocole sanitaire.

2- Une justice efficace, des tribunaux qui s’élèvent au niveau mondial et une augmentation du budget du ministère de la Justice.

3- Situation financière des juges qui répond aux normes d’échelle salariale dans le monde.

4- Réaliser des réformes de base, instaurer un pouvoir judiciaire indépendant et fournir des garanties pour garantir les droits des juges et les responsabiliser d’autre part, notamment en mettant en œuvre le principe de la sécurité financière.

