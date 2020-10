Fethi Chafroud : Les compétences manquent pour le contrôle des marchés publics

Le président de l’Association tunisienne des contrôles publics, Fethi Chafroud est intervenu, vendredi 9 octobre 2020, sur les ondes de radio Express FM, indiquant que définir avec précision les besoins d’exécution d’un projet dans le cadre d’un cahier des charges pour un marché public, demeure une problématique significative causée essentiellement par les ressources humaines.

En effet, il a expliqué que ces dernières sont plutôt faibles, ce qui est à même de conduire à une incompréhension de la demande, objet de l’appel d’offres. Fethi Chafroud a ajouté que préciser les conditions de participation dans un marché public est une étape primordial et déterminante dans le choix du fournisseur. « Les acheteurs publics devraient faire appel à des bureau d’étude extérieurs qui pourront établir un cahier des charges précis et fiable. Or, ce recours n’a jamais été fait jusque là et ce, pour des motifs de négligence, de corruption, ou simplement pour recours à d’anciens cahier des charges » a expliqué Fethi Chafroud.

En 2012 et jusqu’en 2014, le cahier des charges faisait l’objet d’une évaluation et approbation par un Comité des appels d’offres. « Toutefois, par souci de simplifier les procédures et accélérer la démarche, la Haute Instance de la Commande publique a décidé que l’acheteur se chargera d’établir le cahier des charges, publie l’appel d’offres, fait les tris, et soumet audit Comité l’offre choisie. Cette dernière doit étudier tout le dossier dès le début, il s’agit d’un travail de contrôle indispensable« , a expliqué Fethi Chafroud avant de précisé que le Comité n’est pas toujours compétent dans tous les domaines d’activité. En outre, le président de l’ATCP a souligné qu’un grand manque de ressources humaines compétentes se fait marqué au niveau du contrôle des marchés publics.

الدوسي: الصفقات العمومية و طلب العروض بين ملفات الفساد و التعطيلات الادارية نحكيو فيهم مع رئيس الجمعية التونسبة للمراقبين العموميين فتحي شفرود#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Vendredi 9 octobre 2020

N.B