Feten Belhedi : Le marché de gros reçoit pas moins de 30.000 visiteurs par jour

La présidente directrice générale de la société tunisienne du marché de gros, Faten Belhedi, a déclaré aujourd’hui, samedi 17 octobre 2020, lors de son passage dans le programme Ligne Rouge, que la participation de l’Etat dans la STMG représente 37,5%, celle des communes est de 4,49% et celle de l’Office des terres domaniales est de 0,5. En outre, l’Office tunisien du commerce compte 7,5% de parts et les actionnaires privés détiennent 49,96%.

Faten Belhedi a expliqué que la STMG exploite un marché d’intérêt national à Bir al-Kasaa et qu’il est considéré comme le plus grand marché de gros de tout le pays, et ce, en raison du nombre de concessionnaires et de revendeurs entrant sur le marché de gros. Elle a indiqué que le nombre d’arrivées sur le marché de gros varie entre 25 et 30000 visiteurs par jour.

L’invitée de Ligne Rouge a confirmé également, que le marché de gros est le plus grand espace commercial dans lequel un nombre important de visiteurs. Quant aux mesures prises par l’entreprise depuis la première vague de coronavirus, Feten Belhedi a précisé que tous les visiteurs sont stérilisés par la porte principale, en d’une caméra installée afin de mesurer la température des entrants. Egalement, un infirmier a été recruté, sachant qu’il y a une coordination quotidienne avec le département régional de la santé, et la direction de la conservation de la santé, avec lesquels, un suivi sanitaire sur le marché s’effectue fréquemment.

