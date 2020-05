L’Union européenne a lancé samedi 9 mai (date du 70ème anniversaire de la Déclaration Schumann), un FESTIVAL DE FILM EUROPÉEN en ligne qui se tiendra jusqu’au 4 juin.Ce Festival « MEET THE NEIGHBOURS OF THE NEIGHBOURS DURING COVID-19 TIME » sera totalement gratuit.Les films seront disponibles, à partir du siteUne trentaine de films seront présentés sur toute la durée du Festival (5-6 nouveaux films par semaine).La programmation sera présentée hebdomadairement sur la plateformePour regarder les films, les personnes intéressées peuvent accéder librement sur le site : https://www.festivalscope. com/meeteu Chaque film pourra être vu un millier de fois (first come, first serve) mais il est prévu, en fonction des audiences d’élargir le nombre de spectateurs.Voici la liste des cinq premiers films et court métrages qui seront disponibles à partir de demain, 9 mai.