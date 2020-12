Fehmi Chaâbane: La crise du secteur immobilier provoque un important manque à gagner pour l’Etat

Fehmi Chaâbane, président de la Chambre des promoteurs immobiliers, a indiqué ce mardi 8 décembre 2020, sur les ondes de radio Express FM, que la hausse des prix de l’immobilier de 10% sur la période de 2015 à 2020, est due à des raisons afférentes à l’Etat. En effet, il a expliqué que le glissement du dinar face l’euro est une des raisons ayant conduit à ladite hausse des prix. Il est à ce titre, question des prix des matières premières pour la construction qui ont enregistré des augmentations très importantes. « En 2011 à 2012, un appartement nous coutait 150 mille dinars, aujourd’hui ce coût est de 300 mille dinars » a ajouté Fehmi Chaâbane.

L’invité d’Ecomag a souligné qu’il existe 300 métiers et activités reliés au secteur de la promotion immobilière. L’ensemble de ces métiers ont été impactés de manière négative à cause de la situation économique de manière générale ainsi que de la crise sanitaire. « Il y a près de 17 promoteurs de différents secteurs qui traitent avec le promoteur immobilier, cela fait un nombre important de sociétés qui opèrent de manière globale dans tout le secteur immobilier. Ceux-là connaissent tous des difficultés en ces temps de crise » a précisé Fehmi Chaâbane. Et de poursuivre, que cette situation provoque un manque à gagner pour l’Etat.

Par ailleurs, le président de la Chambre des promoteurs immobiliers a expliqué que les recettes fiscales de l’Etat en provenance du secteur ont également baissé car la régression du nombre des biens immobiliers vendus entraîne une baisse de la taxe locative, des taxes payés à la recette des finances pour les autorisations de construction, la taxe de l’occupation de voie publique, etc.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/200744484867434