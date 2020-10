Faycel Derbel : Le projet de loi de Finances rectificative est un projet de faillite !

Invité du plateau du programme Expresso, vendredi 30 octobre 2020 sur les ondes de radio Express FM, Faycel Derbel, député et rapporteur de la Commission des Finances, de la planification et du développement au sein de l’ARP, a indiqué que le projet de Loi de Finances rectificative au titre de 2020, est un projet de faillite. Il a ajouté que ce PLF comporte une baisse des recettes de l’ordre de 5,8 milliard de dinars et une hausse des dépenses de 4,5 milliard de dinars. « Nous avons de ce fait, un trou dans le budget de 11 milliard de dinars. Dans le PLF rectificative 2020, il est disposé que ce déficit soit couvert à hauteur de 100% par des dettes intérieures. Or, le marché intérieur n’a pas la capacité suffisante pour combler ce trou d’autant plus que cela impactera négativement sur le besoin de financement des entreprises » a expliqué Faycel Derbel.

Dans le cas où les fonds nécessaires à combler le déficit budgétaire ne seront pas disponibles, l’Etat devra faire l’impasse sur certaines dépenses, reporter des échéances de remboursement de dettes, et en dernier recours, il y a le risque d’intégrer le club de Paris qui comporte les pays dont la situation économique et financière est hautement critique, a précisé Faycel Derbel. Et d’ajouter qu’un nombre de solutions à cet effet, a été présenté au ministre des Finances à l’instar de la compression de certaines dépenses ainsi que l’établissement d’une amnistie fiscale. « Le recours à l’endettement est la solution de facilité. Il faut faire un effort et réfléchir à d’autres solutions qui soient plus efficaces » a souligné Faycel Derbel.

En outre, le rapporteur de la Commission des Finances a indiqué que la situation actuelle est le fruit de plusieurs politiques économiques erronées depuis 2011. « Il est temps aujourd’hui de réparer ces erreurs, et vaut mieux tard que jamais » a souligné Faycel Derbel. »

Nadya Bchir

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/773130043249360