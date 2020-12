Faycel Derbel: La Banque Mondiale impose à la Tunisie des conditions plus concessionnelles que les autres bailleurs de fonds

Le rapporteur de la Commission des Finances et de la planification au sein de l’ARP, Faycel Derbel a confirmé aujourd’hui, lundi 14 décembre 2020, lors de l’audition en commission d’une délégation de la Banque mondiale, que la valeur du financement de celle-ci est estimée à 10% du produit national brut et pourrait monter jusqu’à 15% si la Tunisie menait avec brio les négociations avec ladite délégation.

Faycel Derbel a ajouté que les conditions de négociation imposées par la Banque mondiale étaient plus concessionnelles et facilitatrices que celles imposées par les autres bailleurs de fonds. Et de poursuivre que la Banque mondiale a présenté des axes afin de continuer à soutenir la Tunisie, notamment la modernisation de l’administration, la facilitation des investissements et la coopération entre les secteurs privé et public dans le domaine des énergies renouvelables, la numérisation du système fiscal et les réformes des institutions publiques.

Le rapporteur a déclaré que la Banque mondiale n’a pas évoqué de soutien aux petites et moyennes entreprises.

N.B