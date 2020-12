Fatma Marrakchi: La roue économique en Tunisie est sur le point de se détériorer

La professeure d’université Fatma Marrakchi, a indiqué, lors de sa participation au programme EcoMag, concernant le passage d’une année de difficultés économiques, que des solutions existent, mais que le terrain doit être préparé pour leur mise en œuvre et qu’elles soient acceptées de tous.

Fatma Marrakchi a ajouté qu’une initiative doit être trouvée en accord avec tous les partis politiques et dont le contenu doit être moderne et répond à des exigences de développement. Elle a indiqué qu’il faut réfléchir à la manière de recréer la richesse et de la redistribuer. L’invitée d’EcoMag a souligné qu’un modèle de développement doit être préparé, et à cet effet, les secteurs de base sur lesquels l’Etat veut travailler après 10 ans doivent être sélectionnés.

Fatma Marrakchi a expliqué: « Les secteurs que nous voulons soutenir doivent être évalués« . Et de poursuivre que la Loi de Finances devrait faire partie d’une vision. Elle a souligné que la roue économique en Tunisie est sur le point de se détériorer, notant que de nombreuses entreprises ont arrêté leurs activités et sont incapables de continuer.

