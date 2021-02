Fathi Ben Jazia: Près de 100 conteneurs de masques sont encore bloqués au niveau de la Douane

Le président de la Chambre syndicale nationale des entreprises d’exportation et d’importation, Fathi Ben Jazia, a confirmé, jeudi 11 février 2021, que le confinement général a créé de nombreux problèmes, mettant en évidence certains autres, tels que l’importation de médicaments avec des documents manquants, une situation exceptionnelle due aux conditions particulières liées à la crise sanitaire.

Fathi Ben Jazia a ajouté: « Quiconque passera une commande aujourd’hui rencontrera des difficultés, de plus, il y a un problème sérieux lié aux masques, importés en grandes quantités mais restés bloqués au niveau du bureau de la Douane. » Et d’expliquer que toutes les normes sont vérifiées et conformes au niveau de ces importations, mais le ministère de la Santé a déclaré qu’elles ne respectaient pas les normes et que leur nombre était très important (moins de 100 conteneurs).

En outre, l’invité d’Ecomag a attribué ces problèmes au fait que l’administration elle-même n’est pas stable en plus du manque de continuité des personnes et le changement de ministres, affirmant que les exportateurs tunisiens doivent respecter les normes nécessaires lors de l’exportation, et que des avertissements sur les utilisations du produit doivent être présents. Or, ceci n’est pas observé dans de nombreux produits tunisiens.