Faouzi Mehdi: Il est temps de s’occuper de la restructuration du système de Santé après une année de Coronavirus

Dans le cadre de la tenue d’une journée spéciale sous le thème : »La Santé: un secteur à reconstruire, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a indiqué, jeudi 4 mars 2021, que le secteur de la Santé souffre de plusieurs problèmes depuis de nombreuses années. Il a ajouté qu’aujourd’hui, il est temps de se charger de la restructuration du secteur après avoir passé une année à la prise en charge de la pandémie du Coronavirus. « L’élément essentiel sera de mettre en place un système de santé qui garanti une couverture intégrale à tous les citoyens » a précisé Faouzi Mehdi.

Le ministre de la Santé a expliqué qu’actuellement 80% des services de la Santé sont fournis en première ligne par la médecine de proximité notamment à travers les médecins de famille. Dans cette première ligne, existent des systèmes de Santé publiques qui déclinent de nombreux problèmes et qui ont besoin d’être restructurés. « Il y a les centres intermédiaires par exemple qui manquent de cadres médicaux et d’équipements. Nous travaillons donc à améliorer ces systèmes notamment en mettant en place dans chaque région, un plateau technique complet. »

S’agissant de la deuxième ligne, il sera question d’améliorer la présence de la médecine spécialisée dans les régions en appliquant la règle des 4 années d’exercice dans une région de choix et ce, à compter de la promotion de 2021. Faouzi Mehdi a ajouté que la troisième ligne concerne la recherche scientifique qui devra être développée en l’occurrence par la mise en place d’équipements modernes et de haute technologie.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a indiqué que l’une des actions principales à entreprendre est la consécration d’une prestation de services de santé de qualité et qui soit également sécurisée. « Pour ce faire, ce qu’il faut fournir avant tout est une infrastructure moderne et adaptée. En plus d’équipements modernes et des ressources humaines compétentes. Il est de même question de la révision de la nomenclature des actes, détermination des coûts des actes, et pour finir l’humanisation de la relation entre le citoyen et les acteurs du secteur de Santé » a assuré Faouzi Mehdi.