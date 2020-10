Faouzi Mahdi : Il n’est pas question d’imposer à nouveau un confinement général !

Le ministre de la Santé Faouzi Mahdi a confirmé, aujourd’hui 2 octobre 2020, qu’un retour à un confinement général ne sera pas possible et que des mesures strictes seront prises pour quiconque enfreint les dispositions mises en place par l’État afin de limiter la propagation du Coronavirus.

Le ministre a appelé les citoyens à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, et le ministère de fournir ledit vaccin afin que le plus grand nombre possible de citoyens puissent être vaccinés. Faouzi Mahdi a déclaré, en outre, que coexister avec le Covid-19 ne signifie pas ne pas suivre et prendre des mesures exceptionnelles dans les zones où le virus s’est propagé rapidement, indiquant que l’imposition de la quarantaine dans les régions où la contamination horizontale est fréquente.

N.B