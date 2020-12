Faouzi Abderrahman: L’économie sociale et solidaire n’est pas une économie de misère!

L’ancien ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Faouzi Abderrahman a indiqué, au micro de radio Express FM, lundi 30 novembre 2020, que la loi sur l’économie sociale et solidaire devrait répondre à la question de comment créer de la richesse. Un élément parmi bien d’autres qui devra donner une réponse à cette question selon l’ancien ministre. A propos de ladite loi, Faouzi Abderrahman a expliqué que l’économie sociale et solidaire pèse dans les pays de l’OCDE 15% dans la création des richesses, alors qu’en Tunisie, elle ne représente que 1% seulement.

Egalement, l’invité d’Ecomag a souligné que l’économie sociale et solidaire a une grande capacité d’employabilité et de création d’emploi. « Il est question d’emploi de proximité qui s’adapte aux spécificités de chaque région en matière d’emploi et de chômage » a ajouté Faouzi Abderrahman qui a définit l’économie sociale et solidaire comme une économie collective et non individuelle en ce sens qu’elle est établie par un groupe de personnes qui se réunissent dans le cadre d’une entreprise qu’ils créent.

Les caractéristiques de l’économie sociale et solidaire sont son indépendance de l’Etat, le fait que toutes les voix comptent en dépit des parts apportées par chaque associé, et une partie des bénéfices réalisés est consacrée au développement de l’entreprise. S’ajoute à cela, le respect par cette dernière de l’environnement ainsi que du développement durable. Faouzi Abderrahman a ajouté également que l’économie sociale et solidaire n’est pas une économie réservée aux moins nantis et aux pauvres: » Ce n’est pas une économie de misère. C’est une économie qui répond aux besoins locaux d’une région en particulier. »

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/1814757075355427