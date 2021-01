Faouzi Abdelrahman: Le coût de création d’un emploi dans l’industrie est de 40 mille dinars

Faouzi Abdelrahman, l’ancien ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a confirmé aujourd’hui, 19 janvier 2021, lors de sa participation au programme EcoMag, que le marché du travail est soumis à l’offre et à la demande comme tout autre marché, mais le problème en Tunisie est qu’il y a des secteurs qui ne trouvent pas de travailleurs à employer, et vis versa.

L’invité d’EcoMag a poursuivi: « La mission du ministère de l’Emploi est d’équilibrer l’offre et la demande à travers des politiques publiques de l’emploi, mais cette dernière est un réceptacle de toutes les carences publiques, y compris l’industrie, l’agriculture et l’enseignement supérieur. Elle est le résultat de déséquilibres des politiques publiques. » Et de poursuivre que le tissu économique de la Tunisie est faible, cela est dû à l’échec des politiques d’éducation et de formation professionnelle.

L’ancien ministre a ajouté: «Si nous exportons actuellement 68 000 titulaires de diplômes supérieurs, nous devons exporter chaque année 300 000 diplômés de la formation professionnelle. » Faouzi Abdelrahman a souligné que l’économie tunisienne est basée sur les industries d’exportation et que cette approche, lorsqu’elle était suivie auparavant, était correcte, mais maintenant elle doit être révisée.

Et de souligner que 400 millions de dinars est le montant alloué au ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi en 2018 afin de créer des emplois en améliorant la capacité opérationnelle en général et la capacité opérationnelle des cadres en particulier. Faouzi Abdelrahman a précisé : »4 secteurs dans lesquels il y a une demande de service: le textile, le tourisme, la construction et les travaux publics, ainsi que l’agriculture. »

L’ancien ministre a souligné: « Entre 500 et 600 millions de dinars par an, est le montant que l’Etat dépense annuellement pour créer des emplois. Il faut savoir qu’un point du produit intérieur brut équivaut à 16 000 emplois créés. Le coût de création d’un emploi dans le domaine industriel est de 40 000 dinars« .

