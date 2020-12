Fadhel Mahfoudh: La LF 2021 renferme des mesures qui profitent aux riches plutôt qu’à la classe moyenne

Mohamed Fadhel Mahfoudh a déclaré au micro de radio Express FM, vendredi 11 décembre 2020, que les divergences d’opinion au sein du Parlement sont autorisées, mais dans le cadre des réglementations constitutionnels autorisées par la loi. Il a ajouté que l’intervention du député Mohamed Afass du bloc de la Coalition pour la dignité à propos des femmes était violente et visait à créer la confusion, les conflits, la violence ainsi que l’exclusion, et elle a d’ailleurs divisé la société tunisienne.

Par ailleurs, l’ancien doyen des avocats a indiqué dans un autre registre que le simple vote de la loi de Finances pour l’exercice de 2021 avec ses défauts ne signifie pas que tout va bien. Il a également précisé que cette loi ne contient pas de vision claire pour les semaines et les mois à venir, mais plutôt des chapitres qui tentent de faire face à la pression sur le niveau budgétaire. Et de poursuivre que la LF 2021 ne transmettait pas de messages positifs au citoyen moyen, à la classe moyenne et aux retraités, mais plutôt des mesures qui ne concernent que les riches.

