Ezzeddine Saidane: La position de refus de la BCT pour financer le déficit budgétaire était erronée

L’expert en économie et finances, Ezzeddine Saidane a indiqué, lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, mardi 1er décembre 2020, que le gouvernement a été humilié à travers la demande de retrait de son projet de Loi de Finances rectificative, qui représente d’ailleurs un inédit en la matière dans l’histoire de la Tunisie. » Il aurait fallu que toutes les parties prenantes se mettent d’accord dans le cadre de la Commission des Finances au sein de l’ARP » a souligné Ezzeddine Saidane.

A propos de la position de la Banque centrale de Tunisie quant au financement du déficit budgétaire, l’expert en économie a expliqué que cette position est erronée car la BCT a tout à fait la possibilité de financer directement le déficit, ce qui a d’ailleurs été fait dans le cadre de la LF rectificative à travers un crédit de 2,8 milliards de dinars sur 5 ans et sans intérêt. « Il faut rappeler en outre que la Banque centrale a signé l’accord qui réunit le gouvernement tunisien et le FMI quant aux engagements de réaliser des réformes, chose qui n’a pas été faite et c’est pourquoi le FMI a punit la Tunisie en annulant l’accord de 1,2 milliards de dollars du crédit d’un montant de 2,9 milliards de dollars » a expliqué Ezzeddine Saidane.

Selon l’expert en économie, la loi 2016 concernant l’action de la Banque centrale aurait du être appliquée en 2018, 2019 ou tout du moins au début de 2020 avant qu’il ne soit trop tard: » La BCT aurait pu signifier, à travers cette loi, au gouvernement qu’il ne lui est plus possible de poursuivre selon la même démarche et de tirer la sonnette d’alarme, au moins à la mi 2020, sur le recours au BTA » a souligné Ezzaddine Saidane.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/3512216625499130