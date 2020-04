Exclusif: le parlement européen approuve un appui budgétaire à la Tunisie de l’ordre de 600 millions d’euros

Express fm a appris que le parlement européen vient d’approuver un appui budgétaire à la Tunisie de l’ordre de 600 millions d’euros, dans le cadre de la troisième assistance macro financière (3ème AMF 2020).

Cet accord vient concrétiser les efforts et les négociations entamées par le ministre du Développement, de l’investissement et de la Coopération internationale et son équipe.