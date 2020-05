Espagne : la Liga reprendra le 8 juin

Le championnat de football espagnol (la Liga) devrait reprendre le 8 juin, a annoncé hier le premier ministre espagnol Pedro Sanchez,

« Le plus dur est passé. Nous avons surmonté la grande vague de la pandémie », a affirmé le chef du gouvernement lors d’une conférence de presse, ajoutant « la semaine du 8 juin, la reprise des grandes compétitions sportives et professionnelles, et en particulier la Liga, sera autorisée ».

La Liga était suspendue depuis la mise en place du confinement mi-mars.

Le déconfinement entamé il y a deux semaines dans la moitié du pays sera étendu, demain lundi, à Madrid et Barcelone, les deux principaux foyers de contagion en Espagne, l’un des pays les plus endeuillés d’Europe avec plus de 28 000 morts.