ESPAGNE: BOND DES INTOXICATIONS D’ENFANTS AU GEL HYDROALCOOLIQUE

874 cas d’intoxications d’enfants au gel hydroalcoolique ont été constatés par les autorités sanitaires espagnoles. Deux tiers de ces cas concernent des enfants de moins de deux ans.



Le nombre d’enfants s’intoxiquant en ingérant du gel hydroalcoolique a explosé en Espagne depuis le début de la pandémie, a mis en garde le gouvernement ce mercredi.

Une majorité d’enfants de moins de 2 ans



874 cas d’intoxications d’enfants au gel hydroalcoolique ont été notifiés depuis le début de l’année dans le pays, contre 90 en 2019, a signalé dans un communiqué l’Institut national de toxicologie et de sciences médico-légales qui dépend du ministère de la Justice.

Deux tiers de ces cas concernent des enfants de moins de deux ans. La grande majorité d’entre eux ont avalé le produit mais d’autres ont aussi mis le produit dans leurs yeux ou l’ont inhalé.

Aucun décès n’a été recensé et plus de 80% des enfants s’en sont remis « en peu de temps », a précisé cet institut.



Des chiffres « alarmants »

Vomissements, diarrhées, toux, vision brouillée et yeux rouges font partie des principaux symptômes recensés.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, le ministre de la Justice Juan Carlos Campo a qualifié ces chiffres « d’alarmants » et a prié les parents de « garder les gels hydroalcooliques hors de portée des enfants », en rappelant que « la désinfection des mains doit toujours être supervisée par un adulte ».

A l’instar de nombreux pays dans le monde, l’usage du gel hydroalcoolique s’est massivement répandu en Espagne pour freiner le nouveau coronavirus. Le pays est l’un des plus touchés en Europe par la pandémie avec près de 910.000 cas et plus de 33.000 morts.

