Enactus Tunisia National Competition 2020 les 24, 25 et 26 août

Enactus Tunisie organise, du 24 au 26 août 2020, en ligne, la 12ème édition de sa Compétition nationale avec le concours de la Konrad Adenauer Stiftung. Cette compétition vise à récompenser le meilleur projet d’entrepreneuriat social de l’année 2019/2020.

Durant plusieurs mois, plus de 3 000 étudiants des équipes de 80 établissements de l’enseignement supérieur publics et privés affiliés à Enactus Tunisie (écoles de commerce, de gestions, d’ingénieurs et de santé) et des centres de formation professionnelle, ont pris part au programme et développés des projets diversifiés favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond au moins à l’un des 17 objectifs de développement durable fixé par les Nations unies.

16 des 80 équipes ont été qualifiées pour participer à la compétition nationale et exposer leurs projets devant un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise. Les équipes présenteront leurs projets en passant par 3 étapes : Opening round, demi-finale puis la finale.

Le gagnant de cette compétition inédite, représentera notre nation à la Enactus World Cup qui se déroulera en ligne au début du mois de septembre prochain.

Un autre challenge est également programmé dans le cadre de cette Compétition nationale 2020 : le Pool Espoir. Il est destiné aux équipes dont les projets sont restés à l’étape de l’idée ou du prototypage. Cinq équipes se présentent à ce challenge cette année.

La compétition 2020 enregistrera par ailleurs, l’organisation de panels avec des intervenants et des guests speakers nationaux et internationaux high profil, afin d’animer la réflexion autour de plusieurs sujets à savoir l’économie bleue, le futur du business post covid-19, etc.

Equipes et projets candidats au Pool Espoir :

Enactus ISSHT : Projet ‘’Cartajeans’’

Enactus FSEG Mahdia : Projet ‘’Elzemnia’’

Enactus ESIM : Projet ‘’Aquagrow’’

Enactus ESEN : Projet ‘’Cornectus’’

Enactus ENIS : Projet ‘’Filtra’’

Equipes et projets candidats à la Compétition Nationale 2020 :

Enactus Teams Projects Name

Enactus IHEC Carthage

We Grow

ECOLAND

Enactus SMU Camech

Enactus Université Centrale Maticha

Enactus ESC Tunis

Harmony

Arinas

Enactus INAT

Doulicha

Lahrayer

Enactus ISG Tunis El Horra

Enactus ISSEP Ksar Said La maison caroube

Enactus ISSIT Moringa

Enactus ESAT

Dr OIL

Tcheezen

Enactus ENET’Com

Camptus +

Lamsa

Enactus ESPRIT ICT

Maya

Acorn+

Enactus ISET Radès Fale7y

Enactus Polytech Sousse Alfa

Enactus ESSECT

Degleya

Crab Buster

Enactus INSAT Zigolfiltre

Enactus ENI Cartthage Hasna Lentisque

Enactus ISG Bizerte Yakdha

Résultats du Tirage au Sort

Fin du suspens, le tirage au sort de la Compétition Nationale d’Enactus Tunisie 2020 s’est déroulé aujourd’hui le 20 août à 10H live sur la page facebook d’Enactus Tunisie afin de déterminer les 4 ligues de l’opening round qui marque le lancement de la compétition.

De ce fait, 16 équipes participeront à la compétition avec 23 projets.

Ligue 1 : Enactus Inat, Enactus Essect, Enactus Issit, Enactus Esprit Ict

Ligue 2 : Enactus ESC Tunis, Enactus Insat, Enactus Isg Tunis, Enacyus Ihec Carthage

Ligue 3 : Enactus Enicarthage, Enactus Issep Ksar Said, Enactus Esat, Enactus Iset Rades

Ligue 4 : Enactus Enetcom, Enactus SMU, Enactus Isg Bizerte, Enactus Polytech Sousse

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION :

LUNDI 24 AOUT :

-09h30 : Cérémonie d’ouverture de la Compétition Nationale 2020

Mot de M. Samy Chahed, Vice-Chairman d’Enactus Tunisie

Mot de Mme Canan Atilgan, chargé de projet KAS Tunisie

Mot du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Parade des équipes candidates au Pool Espoir & compétition

-09h45-14h00: Pool Espoir & Opening round de la CN

-14h30-15h15: Follow the Leaders (live): ‘’Leadership & Entrepreneurial Leadership’’ avec Lord Dr Michael Hasting of Scarisbrick CBE, Chancellor, Regents University London et Professor of Leadership, Stephen R Covey Institute

Modéré par M. Samy Chahed, Vice-Chairman d’Enactus Tunisie

– 15h30-16h30 : Panel Online ‘’L’économie Bleue, salut de la planète ?’’ avec M. Gunter Pauli, chef d’entreprise et père de l’économie bleue Modéré par M. Slim Ben Ammar, Trésorier d’Enactus Tunisie et CEO de Sodexo Maroc et Libye

– 17h00-18h00 : Cérémonie des Awards de l’Opening Round

Mot de M. Slim Ben Ammar, Trésorier d’Enactus Tunisie Follow The Leaders avec M. Taieb Joulak, General Manager-Special Projects Middle East, India and Indian Ocean Shangri-La Hotels & Resorts Modéré par Mme Monia Jeguirim Essaidi, Vice-chairwoman d’Enactus Tunisie et Deputy General Manager de Plastiss

Annonce des résultats de l’Opening Round

MARDI 25 AOUT :

-10h00-14h00 : Compétition Nationale 2020 (Demi-finale)

-15h00-15h30 : Follow The Leaders avec Zakaria Belkhoja, Investment Strategist Latifa Bellalouna, Deputy General Manager de Newport

-16h00-17h30 : Panel Online ‘’The Future of Business, post Covid19’’

-Mr Joel Conner, Senior Advisor to Bellisio Foods; Former Chairman & CEO of Bellisio Foods:

-Mr Kees Kruythoff, Enactus chair, chairman & CEO, The LIVEKINDLY CO; Co-Founder, IMAGINE; Fomer President, Home Care, Uniliver:

-Mr Mike Moore, CEO Anderson Merchandisers; Enactus Vice-Chair; Retired EVPand President of Supercenters, Walmart US

-Mr Badreddine Ouali, President & CEO, Vermeg; President of Tunisian Foundation for Development

-Mr Farouk Zouhir, Founder of SENSEA Lab; Deputy GM of Sancella Group Modéré par Mme Emna Ben Yedder Tamerziste, Membre du Bureau Exécutif d’Enactus Tunisie

-18h00 : Cérémonie des Awards de la demi-finale

Mot de Mme Monia Jeguirim Essaidi, Vice-Chairwoman d’Enactus Tunisie

Mot de M. Janoch Lipowsky, Représentant Résident Adjoint de la Konrad-Adenauer-Stiftung Tunisie

Follow the Leaders Live, ‘’Entrepreneurial values’’ avec avec Lord Dr Michael Hasting of Scarisbrick CBE, Chancellor, Regents University London et Professor of Leadership, Stephen R Covey Institute

Annonce des résultats de la demi-finale

MERCREDI 26 AOUT :

-10h00-12h00 : Partners Talk

-14h00-15h00 : Finale Compétition Nationale 2020

-15h00-16h30 : Online Panel ‘’L’avenir économique de la région : Quelles perspectives pour les jeunes’’, avec :

-Mme Ouided Bouchamaoui, Présidente du Copil du Sommet des deux rives, Prix Nobel 2015 et ancienne Présidente de l’UTICA

-M. Ferid Belhaj, Vice-Président du Groupe de la Banque Mondiale pour la région MENA

-M. Alexandre Ratle, Président du Comité des Conseillers du Commerce Extérieur de Tunis et Vice-président de la Chambre Tuniso-française de Commerce et d’Industrie

-M. Thomas Volk, Directeur du Programme Régional de Dialogue Politique en Méditerranée du Sud, Konrad-Adenauer-Stiftung

-M. Khaled Bouchoucha, Founder & CEO de Iris Technology Modéré par M. Abdelaziz Darghouth, Chairman d’Enactus Tunisie

-17h00 : Cérémonie des Awards de la Finale de la CN 2020 Parade des équipes finalistes de la compétition

Mot de M. Abdelaziz Darghouth, Chairman d’Enactus Tunisie

Mot de M. Holger Dix, Représentant Résident de la KAS

Mot de Mme Rachael A. Jarosh, President & CEO Enactus

Annonce des Résultats de la Finale