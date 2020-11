Elias Zouari : La Tunisie pourrait devenir comme la Grèce dans 10 ans!

Le président du Centre d’études du monde francophone, Elias Zouari, a confirmé, ce jeudi 12 novembre 2020, que le statut de la Tunisie a décliné démographiquement et économiquement au niveau mondial, en particulier parmi les pays arabes et africains. Il a déclaré que l’augmentation de la population contribuerait au développement de l’économie, soulignant d’autre part l’importance de la politique familiale que la Tunisie a adoptée à un moment donné et qui a contribué à réduire l’explosion démographique.

L’invité d’Ecomag a également souligné que la croissance démographique a des aspects positifs, notamment en contribuant à créer un marché local et en devenant un facteur de stimulation de la croissance économique. A ce sujet, il a souligné l’existence de ressources importantes et suffisantes en Tunisie qui ne sont pas totalement exploitées. Il s’agit à titre d’exemple des terres agricoles à cultiver avec une capacité estimée à 5 millions et 200 mille surfaces cultivées. Elias Zouari a appelé à cet effet, les politiciens à inciter à l’investissement dans ces domaines.

Par ailleurs, Elias Zouari a indiqué que les politiques économiques doivent être adaptées à l’investissement: » la mentalité aussi doit être changée, l’adoption de la bonne gouvernance ferait de la Tunisie un pays comme la Belgique et la Suisse. » L’invité d’Ecomag a appelé à s’orienter vers les marchés africains, considérant que la Tunisie ne profite pas de cette opportunité contrairement au Maroc, qui effectue 25 vols directs vers 25 pays africains contre 7 vols directs vers la Tunisie.

Le chef du Centre d’études du monde francophone a estimé que le climat économique en Tunisie est brumeux, se demandant « qui gouverne au juste? Qui dirige le pays? » Elias Zouari a déclaré en outre, que la Tunisie pourrait devenir comme la Grèce ou le Portugal dans les vingt prochaines années : »ces pays auraient des points communs, et la Tunisie pourrait introduire des réformes économiques et éliminer la corruption d’ici 10 ans. »

N.B