Edward Oakden : Le potentiel commercial entre la Tunisie et le Royaume-Uni après le Brexit est énorme!

Edward Oakden, nouvel ambassadeur du Royaume Uni en Tunisie, a été l’invité du plateau d’Expresso du jeudi 12 novembre 2020, abordant la question du potentiel des relations commerciales entre les deux pays ainsi que le marché britannique pour les entreprises tunisiennes surtout après le Brexit. Il a indiqué que le potentiel commercial entre les deux pays est énorme: « Nous avons eu un rôle important dans l’Histoire de la Tunisie, et nous avons un traité commercial depuis 1662. Mais avec le Brexit, nous avons une grande opportunité de refaire le partenariat avec la Tunisie et toute la région. Nous avons beaucoup d’intérêt en commun et les relations bilatérales commerciales sont à un niveau un peu bas actuellement. C’est pourquoi nous avons une chance d’améliorer ce niveau. »

Le nouvel ambassadeur britannique a expliqué que courant cette semaine le Parlement tunisien s’apprête à ratifier un accord de commerce qui permettra aux entreprises ainsi qu’aux consommateurs britanniques et tunisiens de poursuivre leurs échanges. Il fournit également un cadre pour une relation bilatérale plus ambitieuse et plus forte entre le Royaume-Uni et la Tunisie. « Cet accord constitue une base pour reconstruire une relation plus étroite au cours des prochaines années » a ajouté Edward Oakden. L’invité d’Expresso a mise l’accent, à titre d’exemple, sur l’importance que peut avoir l’exportation d’huile d’olive tunisienne au Royaume-Uni sans la concurrence européenne, ce qui est à même de représenter une opportunité de haut rang pour la Tunisie. Et au nouvel ambassadeur britannique de poursuivre : »le quota annuel va augmenter à presque 8 mille tonnes d’huile d’olive. »

Nadya Bchir

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/399393261097961