Dr Nissaf Ben Alaya : le Grand Tunis enregistre à lui seul 50% de tous les cas enregistrés actuellement en Tunisie

Lors d’une séance d’audition devant la commission de la santé et des affaires sociales à l’Assemblée des représentants du peuple , qui a eu lieu aujourd’hui , Dr Nissaf Ben Alaya directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes , a indiqué que le Grand Tunis enregistre à lui seul 50% de tous les cas enregistrés actuellement en Tunisie .

Dr Ben Alaya , a indiqué que la classification épidémiologique adoptée en Tunisie se base sur le nombre des cas enregistrés parmi chaque 100 mille habitants selon les régions les plus touchées par le Coronavirus et elle a aussi précisé que les régions ayant enregistré 7 cas confirmés et plus sur chaque 100 mille habitant, sont le Grand Tunis, Kébili, Tataouine et Médenine.

La directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a ajouté que l’importante dissémination du virus a incité le ministère de la Santé à opter pour le dépistage actif dans ces régions.