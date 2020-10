Dora Milad, nouvelle présidente de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie

Dora Milad a été élue présidente de Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie pour le mandat 2020-2022, par le Conseil national de la Fédération réuni, le 20 octobre 2020, à distance. Il s’agit de la première femme qui passe aux commandes de la fédération hôtelière.

Le Conseil a, par ailleurs, procédé à la formation du Bureau exécutif du mandat 2020-2022, dont la composition est la suivante :

– Présidente: Dora Milad

– Secrétaire Générale : Rim Belajouza Ben Fadhel

– Secrétaire Général adjoint : Tahar Zahar

– Trésorier : Khaled Fakhfakh

– Trésorière adjointe : Amina Sta

– Président de la Commission juridique et climat social : Slim Dimassi

– Président de la Commission économique et financière : Jalel Henchiri

– Président de la Commission Communication : Khaled Fakhfakh

– Président de la Commission Marketing et Promotion : Mohamed Ben Ezzedine

– Président de la Commission Environnement et Développement Durable : Tarak Chaabouni

Il est à noter que le Conseil National de la FTH, élu à la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 Mars 2020, n’a pas pu se réunir en présentiel comme à l’accoutumée pour finaliser les élections des membres du Bureau Exécutif, en raison des restrictions dictées par la situation sanitaire.