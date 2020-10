Donald Trump et sa femme Melania testés positif au Covid-19

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi, 2 octobre 2020, que lui et sa femme Melania Trump avaient tous deux été testés positifs pour le coronavirus. Rappelons qu’il avait bafoué les conseils des experts sur la prévention de la propagation de la maladie. Cette annonce survient à un moment assez critique, à savoir : a dernière ligne droite de la campagne de réélection de Trump.

CNN a fait noter à ce titre que : »le diagnostic constitue la menace la plus grave pour la santé d’un président américain en exercice depuis des décennies. À 74 ans et obèse, Trump appartient à la catégorie à risque le plus élevé de complications graves de la maladie, qui a tué plus de 200000 Américains et plus d’un million de personnes dans le monde. »

N.B