Digital Talents 2020/21: De nouvelles opportunités de formation et d’emploi pour les futurs « Digital Talents ».

La coopération sur le programme « Start-U » en partenariat entre Proxym, Enova Robotics et GIZ vise à améliorer l’employabilité, à renforcer l’adaptabilité et la rétention des talents et à appuyer l’égalité des sexes dans le secteur des TIC.



Un accord de coopération entre les deux entreprises innovantes Tunisiennes Proxym, Enova Robotics et la Coopératon Allemande mis en œuvre par la GIZ est signé pour financer le développement du programme de formation par alternance « START-U » et lancer son ouverture sur l’écosystème de l’innovation en Tunisie.

Sur une initiative lancée en 2018 par Proxym, Start-U est un programme de formation par alternance proposé pour les jeunes Tunisiens licenciés en IT, qui sont au chômage ou en cours de finalisation de leur licence et qui souhaitent obtenir un diplôme d’ingénieur tout en ayant un emploi dans le secteur informatique en Tunisie.

Les deux premières cohortes du programme Start-U 2018 et 2019, ont permis de former et d’employer une quarantaine de jeunes talents bénéficiant donc d’une formation académique en ingénierie IT à l’école pluridisciplinaire internationale de Sousse (EPI) et d’une intégration professionnelle progressive au sein de l’entreprise Proxym.

À partir de 2020, GIZ, Proxym et Enova Robotics visent à étendre ce programme éprouvé, en lançant un partenariat entre les trois parties pour la cohorte 2020-2021 ciblant un objectif de 33 étudiants recrutés; pour encore élargir le partenariat en 2021-2022 avec au moins deux entreprises IT supplémentaires et atteindre une cohorte de 100 étudiants, s’ouvrant ainsi sur l’ensemble des entreprises qui constituent l’écosystème de l’innovation dans toutes les régions de la Tunisie.

Cela conduira à la création d’emplois durables et fera de «Start-U» une marque reconnue pour son excellence chez les professionnels du digital en Tunisie.

« Ce qui est à la fois passionnant et challenging dans l’industrie du TIC et du Digital c’est que la concurrence est mondiale. Tout d’abord la concurrence sur les accès aux marchés internationaux mais aussi et de plus en plus la concurrence sur les talents. Autant dès sa création Proxym est très largement exportatrice sur trois continents, autant elle subit également le brain drain de ses talents. Dans le digital nous savons aussi innover pour répondre aux défis: Et Start-U est justement une innovation concoctée pour préparer nos futures recrues à nos valeurs d’entreprises et les technologies mais aussi améliorer leur évolution de carrière pour devenir les futurs talents digitaux à la compétence reconnue à l’international. Ainsi Proxym c’est depuis toujours un ascenseur de carrières. » dit Wassel Berrayana, CEO et Founder de Proxym.

« L’existence même d’une entreprise innovante repose intrinsèquement sur les talents qu’elle a pu capter. En absence de formation dédiée à la robotique en Tunisie, il était primordial pour Enova Robotics de collaborer avec des entreprises dans le même domaine, des universités et des bailleurs de fonds et de participer dans la formation des talents de demain pilier de notre entreprise. Sur un plan macro, ce type d’action a pour vocation de renforcer l’écosystème des entreprises tunisiennes tout en leur permettant une attractivité des talents. Il permet également de rapprocher les universités des entreprises et de modeler les formations afin qu’elle colle au mieux aux besoins réels des entreprises. Ce mécanisme permettra à terme d’augmenter considérablement l’employabilité des jeunes diplômés, de diminuer le chômage et d’augmenter la compétitivité des entreprises innovantes sur une échelle internationale. » explique Anis Sahbeni, CEO & Founder d’Enova Robotics