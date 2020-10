Dheker Lahidheb : Je veux juste faire peur au gouvernement !

Dheker Lahidheb, Professeur cardiologue à l’hôpital militaire, est intervenu au micro de radio Express FM, à propos de la question de propagation accélérée du Coronavirus, vendredi 2 octobre 2020, indiquant qu’il préfère qualifier la situation d’inquiétante mais pas encore catastrophique. Il a expliqué que sur les 1000 cas de Covid-19 positif, il y a 200 cas qui ont des symptômes, et qui auront besoin de traitement et d’auto-confinement. Aussi, sur les 200 cas, il y aura 70 environ qui auront besoin d’hospitalisation. Dheker Lahidheb s’est interrogé à ce titre, si le gouvernement s’est préparé à faire face à cette situation à travers la mise à disposition des équipements nécessaires et le recrutement des agents de Santé. « C’est une question d’organisation avant tout. Il faut que les décideurs préparent les hôpitaux en l’occurrence ceux de la région qui sont au nombre de 128. Il faut également faire le nécessaire afin de protéger le corps médical et paramédical ainsi que la mise à disposition des tests » a ajouté Dheker Lahidheb.

Par ailleurs, l’invité d’Expresso a indiqué qu’il faut impérativement mettre en place des hôpitaux de compagne installés dans les grandes villes à l’instar de Sousse, Monastir et Ben Arous. A ce titre, Dheker Lahidheb a annoncé que d’après le chef service de la médecine d’urgence à Ben Arous a déclaré que depuis deux semaines, l’hôpital est déjà en sursaturation. « Cela dénote de l’avancée de la situation qui se fait depuis quelques temps et si je dois faire peur à quelqu’un, ce sera au gouvernement » conclut Dheker Lahidheb.

N.B