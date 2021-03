Des fonds vautours menacent la souveraineté de l’Etat selon Mokhtar Laâmeri

Le professeur d’université en économie, Mokhtar Laâmari a indiqué, au micro de radio Express FM, lundi 8 mars 2021, que les « fonds vautours » sont des fonds puissants du point de vue juridique et mettent les États dans une situation de faiblesse, ce qui menace la souveraineté nationale, en particulier dans les pays qui traversent une situation financière critique ou une faillite.

Et d’ajouter que ces fonds traitent avec les banques endettées de l’État et investissent dans l’achat d’obligations financières et fournissent des liquidités à ces banques, puis en utilisant ces obligations comme une carte de pression sur les gouvernements et les pays afin de les rembourser, et leurs interventions s’étalent jusqu’à la saisie sur les propriétés de l’État.

Mokhtar Laâmeri a expliqué de même que de nombreux fonds spéculatifs en Tunisie lient leurs relations avec les autorités politiques et financières, telles que les ambassades et les banques, ajoutant au sujet de leur menace de la souveraineté nationale, qu’il y a une certaine crainte de leur présence en Tunisie. A cet effet, l’invité d’Ecomag a appelé la Banque centrale et le ministère des Finances à rassurer la communauté économique et les investisseurs tunisiens.

Et de souligner que la situation économique difficile en Tunisie pourrait rendre l’État incapable de payer les salaires ou d’effectuer des versements de prêts au cours des prochains mois au cas où un certain nombre de décisions critiques ne seraient pas prises. Mokhtar Laâmeri a également indiqué que la Tunisie se trouverait sur une voie non naturelle si elle exigeait le rééchelonnement de certaines dettes, même partiellement, ajoutant qu’un montant important des versements de prêts devrait être payé en devises d’ici août 2021.

En revanche, Mokhtar Laâmeri a souligné l’absence des mécanismes nécessaires à la Banque centrale de Tunisie pour suivre les opérations financières entre les banques tunisiennes et ces fonds vautours, qui sont au nombre d’une cinquantaine, selon son estimation. Il a précisé que la plupart d’entre eux sont distribués aux États-Unis d’Amérique et en Europe, qui sont récemment intervenus en Grèce et au Liban.