Décès du SG adjoint de l’UGTT Bouali Mbarki

L’Union générale du travail tunisien (UGTT) a annoncé aujourd’hui 30 octobre 2020 sur sa page Facebook, le décès de son Secrétaire général adjoint, Bouali Mbaraki: «Avec peine et douleur, le Bureau exécutif national pleure, au nom de tous les syndicalistes et travailleurs, la mort du frère Bouali Mbaraki, secrétaire général adjoint du Bureau exécutif national de l’Union générale du travail tunisien. »

L’UGTT présente à sa famille et à toute la population de Sidi Bouzid, à tous les syndicalistes et à la famille nationale, ses plus sincères condoléances et sa sincère sympathie.

Paix à son âme.