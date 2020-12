Covid-19: Une ligne de financement pour aider les travailleuses domestiques

Le ministère de la femme de la famille et des séniors a mis en place une ligne de financement d’une valeur de 2 millions de dinars pour aider les travailleuses domestiques à surmonter les effets secondaires de la pandémie covid-19.

Dans un communiqué rendu public mercredi, la ministre de la femme, Imen Zahouani Houimel a précisé lors de sa participation à une conférence internationale virtuelle axée sur « la réduction de la disparité entre homme et femme pour réédifier une économie après la pandémie de covid-19 », que l’Etat tunisien a œuvré afin d’introduire l’approche genre avec la création en 2017 du conseil des paris pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme afin d’inscrire l’approche genre dans les différentes politiques, les budgets, plans et programmes.

Houimel a souligné que la Tunisie a adopté une démarche permettant de promouvoir la place des femmes dans le développement avec une volonté politique consolidant les droits des femmes dans les différents domaines.

La crise de covid-19 représente une occasion afin de constater la présence des femmes dans les activités économiques non structurées, a-t-elle souligné. Les premières évaluations de la crise de covid -19 ont dévoilé une forte vulnérabilité des femmes ayant perdu leur emploi, a-t-elle notamment noté.