Covid-19-Tunisie: A partir de la semaine prochaine…. Que risque-t-on si l’on ne respecte pas l’obligation du port du masque?

A partir de la semaine prochaine, tout contrevenant au port obligatoire du masque de protection dans les lieux publics sera sanctionné par une amende, a souligné samedi le chef du gouvernement Hichem Mechichi lors de sa visite à la salle d’opérations de l’instance nationale de lutte contre le coronavirus à la caserne de la Garde nationale d’El Aouina.

Dans son intervention, en présence des ministres de la défense, de l’intérieur, de la santé, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires locales et de développement ainsi que de 24 gouverneurs (en ligne), le chef du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité de veiller à l’application des mesures préventives dont notamment le port du masque pour freiner la propagation du coronavirus.

Dans ce contexte, Mechichi a rappelé que les gouverneurs sont habilités à prendre toutes les mesures nécessaires qui s’imposent pour limiter la propagation du virus dans leurs régions et ce, selon le développement de la situation épidémiologique.

Il a, en outre, souligné le souci du gouvernement de protéger les citoyens du coronavirus tout en assurant le bon déroulement des services et ce, contrairement à ce qui s’est passé lors de la première vague de la pandémie lorsque le confinement général a été décrété.

EFM/TAP