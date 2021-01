COVID-19-TUNISIE : 2649 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET 56 DÉCÈS RECENSÉS LE 07 JANVIER 2021

Selon le dernier bulletin du ministère de la santé publié jeudi soir, 2649 nouvelles contaminations par le coronavirus et 56 décès supplémentaires ont été recensés à la date du 07 Janvier 2021.

Selon la même source, le nombre total de cas confirmés d’infection au coronavirus en Tunisie depuis le début de la pandémie en février dernier est de 154903 dont 5108 décès contre 115173 guérisons.

En date du 07 Janvier, 1615 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 344 en soins intensifs et 116 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.